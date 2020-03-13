{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

Все 11 новых заразившихся посещали Италию, Францию, Австрию, сообщили в оперативном штабе
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, из них 42 у граждан России, два у граждан КНР, один у гражданина Италии", - сказали в штабе.

Как отмечается, 11 новых заразившихся посещали Италию, Францию, Австрию. "За последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, 5 - в Москве, 1 - в Московской области, 3 - в Санкт-Петербурге, 1 - в Ленинградской области, 1 - в Пермском крае. По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия), один случай выявлен активно как контактный с ранее заболевшими", - сообщили в штабе.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Власти Роттердама примут решение по "Евровидению" в начале апреля
Ограничительные меры для сдерживания распространения коронавируса введены в Нидерландах до 31 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС