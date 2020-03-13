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Распространение коронавируса нового типа

Глава Минэнерго: количество командировок из-за коронавируса нужно минимизировать

Александр Новак считает, что крупные мероприятия проводить в режиме видеоконференций

КОСТРОМА, 13 марта. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что количество командировок из-за коронавируса нужно сократить до минимума, а крупные мероприятия проводить в режиме видеоконференций. Такое мнение он высказал журналистам.

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"Я могу свое мнение сказать, что в ситуации, которая развивается в Европе и в целом (в мире - прим. ТАСС), надо минимизировать количество командировок, контактов и проводить максимальное количество мероприятий, совещаний с большим количеством (участников - прим. ТАСС) в режиме видеоконференции", - сказал он.

Новак добавил, что в данный момент также рассматривается возможность отмены коллегии Минэнерго, которая пока запланирована на апрель этого года. "Да, мы сейчас рассматриваем вопрос, чтобы коллегию провести в режиме видеоконференции. Решение пока не принято, но такой вопрос стоит в повестке. Мы обычно ее проводим в конце апреля, мы еще будем смотреть на ситуацию, будем смотреть на рекомендации", - добавил министр.

Он также заметил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, что вопрос о переводе проведения общих собраний акционеров крупнейших компаний ТЭК в заочную форму должны решать сами компании.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

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Новак, Александр ВалентиновичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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