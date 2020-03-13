Пассажиров рейса Москва - Нур-Султан отправили в карантин из-за выявления коронавируса

НУР-СУЛТАН, 13 марта. /ТАСС/. Казахстанские врачи поместили на карантин в стационар пассажиров рейса Москва - Нур-Султан из-за выявления коронавируса у гражданки республики, находившейся на борту самолета. Об этом сообщила пресс-служба комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Казахстана в пятницу.

"В городе Нур-Султане выявлен один случай заражения коронавирусной инфекцией. Данное лицо является гражданкой Республики Казахстан, которая прибыла из Италии (Милана) транзитным рейсом через Москву", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Так как Италия входит в категорию стран с высоким распространением коронавируса, гражданка Казахстана после посадки борта незамедлительно была помещена в одноместный бокс многопрофильного медицинского центра. Этим же рейсом с ней прилетел супруг, результаты анализов которого были отрицательными. "Все пассажиры, находившиеся на борту самолета, прилетевшего из Российской Федерации, помещены в стационар и находятся под медицинским наблюдением", - пояснили в пресс-службе.

Ранее министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что на борту самолета, следовавшего рейсом Москва - Нур-Султан, было 90 пассажиров. Из них 37 граждан Казахстана, 42 гражданина России и 11 представителей других государств.

13 марта глава Минздрава Казахстана сообщил о выявлении коронавируса нового типа у двух граждан республики, прибывших из Германии. Это мужчина и женщина, прилетевшие двумя рейсами 9 и 12 марта. Они помещены в инфекционный стационар в Алма-Ате.