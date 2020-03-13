Крымская телекомпания подверглась DdoS-атаке

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Хакеры в течение суток атаковали с 2,7 млн IP-адресов интернет-адрес, на котором находятся ресурсы АНО "Телерадиокомпания "Крым". Об этом сообщили в пятницу в Мининформе региона.

"Атака проходила волнообразно в течение суток. Общее число IP-адресов, с которых была организовано нападение - 2,7 млн. Телерадиокомпанию атаковали с серверов, расположенных в иностранных государствах", - приводятся в сообщении слова министра внутренней политики, информации и связи Крыма Михаила Афанасьева.

В сообщении уточняется, что нападение удалось отразить при помощи системы, которую специально для таких случаев развернули и усовершенствовали специалисты центра обработки данных "Крымтехнологии".