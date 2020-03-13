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Власти Роттердама примут решение по "Евровидению" в начале апреля

Ограничительные меры для сдерживания распространения коронавируса введены в Нидерландах до 31 марта

ГААГА, 13 марта. /ТАСС/. Решение о том, состоится ли в условиях ситуации с коронавирусом песенный конкурс "Евровидение", намеченный 12-16 мая в голландском городе Роттердам, скорее всего, будет приниматься в начале апреля. Об этом заявила в пятницу ТАСС официальный представитель мэра Роттердама Клаудиа Верхулп.

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"Правительство ввело ряд ограничений на национальном уровне для сдерживания распространения коронавируса, - напомнила она. - Эти меры действуют по всей стране вплоть до 31 марта". "Пока слишком рано говорить о том, как ситуация отразится на организации песенного конкурса, запланированного на май. Думаю, что решение будет принято в начале апреля. У нас будет около семи недель до начала конкурса, и к тому моменту станет понятно, как принятые меры отразились на ситуации, замедлилось ли распространение коронавируса, сократилось ли число пациентов".

"В общем, пока говорить что-то конкретное рано, - подытожила Верхулп. - У нас будет больше информации в начале апреля".

В четверг днем правительство Нидерландов объявило о введении ряда мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Они предусматривают отмену до конца марта всех общественных мероприятий с участием более 100 человек. Запрет касается и мест, куда единовременно приходят более 100 человек, например, музеев, концертных залов, театров и стадионов. Власти также призвали людей по мере возможности работать удаленно, а лиц с симптомами коронавируса, такими как насморк, кашель и повышенная температура, оставаться дома и избегать контактов.

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был зарегистрирован 27 февраля. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, в общей сложности к настоящему моменту коронавирус выявлен в королевстве у 614 человек, пять человек скончались.

Конкурс "Евровидение" должен пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Россию на нем должна представлять группа Little Big с песней Uno.

Теги
НидерландыРаспространение коронавируса нового типа"Евровидение-2020"
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