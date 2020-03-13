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Посольство РФ просит Бангкок объяснить отказы россиянам в посадках на авиарейсы в Таиланд

В посольстве снова подчеркнули, что россияне имеют право въезжать на территорию Таиланда на срок до 30 дней без визы

БАНГКОК, 13 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Бангкоке запросило у правительства королевства официальное разъяснение в связи с сообщениями об отказах для российских граждан в регистрации на авиарейсы, следующие в Таиланд. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу сообщили в российском диппредставительстве.

"После заявления таиландских официальных лиц относительно приостановки выдачи виз по прибытии для граждан РФ и ряда других зарубежных стран в посольство поступают сообщения об отказах для граждан РФ в регистрации на авиарейсы, следующие в Таиланд из третьих стран, - указал собеседник агентства. - Официальное разъяснение по сложившейся ситуации запрошено у таиландской стороны".

В посольстве снова подчеркнули, что российские граждане имеют право въезжать на территорию Таиланда на срок до 30 дней без визы в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением об отказе от визовых формальностей, которое сохраняет свою силу.

В среду агентство Reuters распространило информацию о том, что власти Таиланда приняли решение прекратить выдачу виз по прибытии в страну для граждан 18 государств, в том числе для россиян, чтобы сдержать распространение коронавируса в стране. Однако, как разъяснили корр. ТАСС в отделе информации МИД королевства, туристов из России данная инициатива не коснется, поскольку между странами есть соглашение о 30-дневном безвизовом пребывании. Кроме того, объявление правительства об отмене виз по прибытии для граждан 18 стран еще не вступило в силу. Позже стало известно, что обсуждение инициативы состоится 17 марта на заседании кабинета министров.

Теги
ТаиландРоссия
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