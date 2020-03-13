{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жителей Юга России ждет похолодание

В Ростовской области возможны заморозки, в Симферополе температура опустится до 5 градусов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Жителей регионов Юга России в ближайшие дни ждет существенное похолодание, которое продлится до середины следующей недели, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"На Юге России прогнозируется существенное похолодание, которое начнется с севера и северо-запада и переместится на юг и юго-восток. И если в субботу к исходу дня оно затронет только северные районы Ростовской и Волгоградской областей, то в воскресенье доберется до южных районов этих двух регионов, а к концу воскресенья - и до предгорий Кавказа, охватив все регионы юга. Похолодание продлится до середины следующей недели", - сказал он, уточнив, что похолоданию будут сопутствовать и кратковременные дожди в Сочи, на юге Кубани, в предгорьях Северного Кавказа и на юге Ставропольского края.

В Ростове-на-Дону в субботу днем ожидается около 10 градусов тепла, в ночь на воскресенье температура воздуха понизится до 1-3 градусов. В воскресенье воздух прогреется только до 5-6 градусов. В ночь на понедельник в Ростовской области будут заморозки, в том числе в Ростове-на-Дону, хотя погода будет солнечной и без осадков.

В Краснодаре в субботу будет еще солнечно и тепло, до 15-17 градусов, но уже в ночь на воскресенье температура понизится до 5 градусов, в воскресенье днем ожидается лишь 10 градусов тепла. В ночь на понедельник уже местами вероятны небольшие заморозки, от нуля до 1 градуса мороза, которые в ночные часы сохранятся до середины следующей недели. Днем воздух будет прогреваться до 8 градусов тепла.

Заметно похолодает и в Симферополе. Если в субботу жители Крыма и туристы будут радоваться теплу до 15-16 градусов, то в воскресенье похолодает до 6-8 градусов. В ночь на понедельник на полуострове ожидаются заморозки до 3-4 градусов, в понедельник днем - всего 5 градусов тепла. Только со вторника - среды температура воздуха в дневные часы начнет постепенно повышаться до 10 градусов тепла, но по ночам заморозки по-прежнему сохранятся.

В Сочи в субботу ожидается дождь при температуре 13-15 градусов тепла, в воскресенье - около 10 градусов и кратковременные ливни. Температура воздуха постепенно понизится до 10 градусов тепла в понедельник и вторник, здесь обойдется без заморозков. На Ставрополье в воскресенье похолодает до 10 градусов тепла, в ночь на понедельник пойдет снег при 3 градусах мороза. В понедельник днем - всего 1-3 градуса тепла, ночные заморозки продержатся как минимум до середины следующей недели.

Теги
РоссияКраснодарский крайРостовская областьКрымВолгоградская область
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Пассажиров рейса Москва - Нур-Султан отправили в карантин из-за выявления коронавируса
Зараженная является гражданкой Казахстана, которая прибыла из Милана транзитным рейсом через Москву
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС