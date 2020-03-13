Жителей Юга России ждет похолодание

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Жителей регионов Юга России в ближайшие дни ждет существенное похолодание, которое продлится до середины следующей недели, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"На Юге России прогнозируется существенное похолодание, которое начнется с севера и северо-запада и переместится на юг и юго-восток. И если в субботу к исходу дня оно затронет только северные районы Ростовской и Волгоградской областей, то в воскресенье доберется до южных районов этих двух регионов, а к концу воскресенья - и до предгорий Кавказа, охватив все регионы юга. Похолодание продлится до середины следующей недели", - сказал он, уточнив, что похолоданию будут сопутствовать и кратковременные дожди в Сочи, на юге Кубани, в предгорьях Северного Кавказа и на юге Ставропольского края.

В Ростове-на-Дону в субботу днем ожидается около 10 градусов тепла, в ночь на воскресенье температура воздуха понизится до 1-3 градусов. В воскресенье воздух прогреется только до 5-6 градусов. В ночь на понедельник в Ростовской области будут заморозки, в том числе в Ростове-на-Дону, хотя погода будет солнечной и без осадков.

В Краснодаре в субботу будет еще солнечно и тепло, до 15-17 градусов, но уже в ночь на воскресенье температура понизится до 5 градусов, в воскресенье днем ожидается лишь 10 градусов тепла. В ночь на понедельник уже местами вероятны небольшие заморозки, от нуля до 1 градуса мороза, которые в ночные часы сохранятся до середины следующей недели. Днем воздух будет прогреваться до 8 градусов тепла.

Заметно похолодает и в Симферополе. Если в субботу жители Крыма и туристы будут радоваться теплу до 15-16 градусов, то в воскресенье похолодает до 6-8 градусов. В ночь на понедельник на полуострове ожидаются заморозки до 3-4 градусов, в понедельник днем - всего 5 градусов тепла. Только со вторника - среды температура воздуха в дневные часы начнет постепенно повышаться до 10 градусов тепла, но по ночам заморозки по-прежнему сохранятся.

В Сочи в субботу ожидается дождь при температуре 13-15 градусов тепла, в воскресенье - около 10 градусов и кратковременные ливни. Температура воздуха постепенно понизится до 10 градусов тепла в понедельник и вторник, здесь обойдется без заморозков. На Ставрополье в воскресенье похолодает до 10 градусов тепла, в ночь на понедельник пойдет снег при 3 градусах мороза. В понедельник днем - всего 1-3 градуса тепла, ночные заморозки продержатся как минимум до середины следующей недели.