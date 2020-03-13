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Распространение коронавируса нового типа

США не располагают данными о случаях коронавируса в КНДР

В официальных заявлениях КНДР утверждается, что случаев нет, заявил командующий американскими войсками на Корейском полуострове генерал Роберт Абрамс

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Пентагон не имеет данных о случаях вызываемого новым коронавирусом заболевания в КНДР. Об этом заявил в пятницу в ходе видеобрифинга командующий американскими войсками на Корейском полуострове генерал Роберт Абрамс.

"В официальных заявлениях КНДР утверждается, что случаев нет. Мы не можем сказать, что случаи есть, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Я знаю, что вооруженные силы (Корейская народная армия) в течение 30 дней находились в полной изоляции и только недавно были возобновлены регулярные тренировки. Самолеты, например, не летали в течение 24 дней".

На вопрос, фиксируют ли США какую-либо подозрительную деятельность в области биологического или химического оружия, генерал ответил отрицательно. "Каких-либо признаков того, что КНДР пытается внедрять биологическое оружие или что-то подобное, нет", - сказал Абрамс.

Северокорейские власти в качестве превентивной меры против распространения коронавируса приостановили с начала февраля международные авиарейсы и отправку пассажирских поездов в Китай и Россию. Въезд иностранцев на территорию народной республики, а также их выезд из страны были полностью прекращены. При этом МИД рекомендовал находящимся на территории страны иностранцам не покидать пределы посольств и дипломатического квартала Пхеньяна.

 

Теги
СШАКНДРРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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