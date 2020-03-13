Мишустин назначил Елену Чернякову председателем ФОМС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Елену Чернякову председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте кабмина РФ.

"Назначить Чернякову Елену Евгеньевну председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования", - говорится в документе.

Мишустин освободил от должности председателя ФОМС Наталью Стадченко и назначил ее заместителем главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

"Назначить Стадченко Наталью Николаевну заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства, освободив ее от занимаемой должности", - говорится в документе.