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Мишустин назначил Елену Чернякову председателем ФОМС

Главу ФОМС Наталью Стадченко назначили заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Елену Чернякову председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте кабмина РФ.

"Назначить Чернякову Елену Евгеньевну председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования", - говорится в документе.

Мишустин освободил от должности председателя ФОМС Наталью Стадченко и назначил ее заместителем главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

"Назначить Стадченко Наталью Николаевну заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства, освободив ее от занимаемой должности", - говорится в документе.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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