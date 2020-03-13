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Паводковые зоны Ставрополья внесут в градостроительные документы до середины апреля

На сегодняшний день работа по включению зон подтопления в градостроительную документацию завершена или активно продолжается в 16 территориях

ПЯТИГОРСК, 13 марта. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров потребовал от руководителей муниципалитетов до 15 апреля отразить паводковые зоны в градостроительных документах. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе главы региона.

"На сегодняшний день работа по включению зон подтопления в градостроительную документацию завершена или активно продолжается в 16 территориях. Вместе с тем, в 14 муниципалитетах она ведется недостаточно оперативно или до сих пор не начата <...> Глава края потребовал от руководителей этих территорий завершить необходимые работы до 15 апреля текущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это прежде всего, касается Александровского, Апанасенковского, Левокумского, Предгорного, Труновского, Туркменского, Шпаковского районов, Благодарненского, Георгиевского, Кировского, Нефтекумского, Петровского, Советского городских округов, а также Кисловодска.

"В 2017 году многие наши земляки попали в сложную ситуацию, которая оказалась такой потому, что в свое время не было ограничено строительство в зонах подтопления. Наша задача сделать так, чтобы строительство в таких зонах было запрещено, и люди больше не оказывались в такой ситуации", - приводятся в сообщении слова Владимирова.

В Ставропольском крае в мае 2017 года от паводка, вызванного рекордными за последние 50 лет дождями, пострадали 28 населенных пунктов, было затоплено более 2 тыс. жилых домов. Ущерб оценивался в более 2,3 млрд рублей.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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