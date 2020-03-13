СМИ: анализы президента Бразилии на коронавирус оказались положительными

Официального подтверждения этой информации на настоящий момент нет.

Болсонару в четверг сдал анализы на новый коронавирус, после того как у чиновника его администрации, сопровождавшего лидера на встрече с президентом США Дональдом Трампом, подтвердили наличие инфекции.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождавшихся массовыми гуляньями.

По данным Минздрава, к настоящему моменту число инфицированных достигло 76 в восьми штатах и столичном Федеральном округе, пятеро из заболевших находятся в медицинских учреждениях, остальные - на карантине дома. Порядка 1,5 тыс. человек находятся под наблюдением как "возможные носители вируса". Более 1,1 тыс. проб дали отрицательный результат.