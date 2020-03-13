{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

СМИ: анализы президента Бразилии на коронавирус оказались положительными

Официального подтверждения этой информации пока нет
Президент Бразилии Жаир Болсонару EPA-EFE/Fernando Bizerra
Описание
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© EPA-EFE/Fernando Bizerra

ТАСС, 13 марта. Издание Jornal O Dia сообщило, что первые анализы президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирус нового типа дали положительный результат.

На эту тему
Кто из известных людей заразился коронавирусом

Официального подтверждения этой информации на настоящий момент нет.

Болсонару в четверг сдал анализы на новый коронавирус, после того как у чиновника его администрации, сопровождавшего лидера на встрече с президентом США Дональдом Трампом, подтвердили наличие инфекции.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождавшихся массовыми гуляньями.

По данным Минздрава, к настоящему моменту число инфицированных достигло 76 в восьми штатах и столичном Федеральном округе, пятеро из заболевших находятся в медицинских учреждениях, остальные - на карантине дома. Порядка 1,5 тыс. человек находятся под наблюдением как "возможные носители вируса". Более 1,1 тыс. проб дали отрицательный результат.

 

Теги
БразилияБолсонару, ЖаирРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Число случаев инфицирования коронавирусом в Британии выросло на 200
Число летальных исходов равно 10
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС