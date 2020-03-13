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Распространение коронавируса нового типа
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Число случаев инфицирования коронавирусом в Британии выросло на 200

Число летальных исходов равно 10

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Великобритании за сутки увеличилось больше чем на 200, достигнув 798. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу Министерством здравоохранения и социальных дел страны.

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"В Соединенном Королевстве проведен 32 771 анализ [на коронавирус нового типа]. [Результаты] 31 973 [анализов] были отрицательными, 798 - положительными", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Twitter.

Число летальных исходов за прошедшие сутки не изменилось и по-прежнему равно 10.

Как заявил в четверг научный советник британского правительства Патрик Валланс, собранная к настоящему моменту статистика может свидетельствовать о том, что в стране заразились от 5 тыс. до 10 тыс. человек. Власти ожидают, что пик вспышки заболевания придется на начало лета.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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