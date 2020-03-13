Зараженные коронавирусом петербуржцы посещали Германию, Австрию и Францию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Три жителя Петербурга, у которых недавно подтверждена коронавирусная инфекция, посещали Германию, Францию и Австрию. Об этом журналистам сообщили в пятницу в городском комитете по здравоохранению.

"В Санкт-Петербурге в установленном порядке подтверждены три новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019. Мужчина 28 лет вернулся из Берлина 8 марта и был госпитализирован без симптомов ОРВИ в связи с наличием контакта с лицом, у которого ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Женщина 35 лет вернулась из Франции 7 марта, с симптомами ОРВИ обратилась за медицинской помощью 10 марта. Девочка 10 лет вернулась из Австрии 7 марта, 10 марта с симптомами ОРВИ ее родители обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении комитета.

Все они находятся в Клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина в удовлетворительном состоянии. "Контактировавшие с ними лица помещаются под медицинское наблюдение", - отметили в комитете, добавив, что ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Санкт-Петербурга.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: пять в Москве, один в Московской области, три в Санкт-Петербурге, один в Ленинградской области, один в Пермском крае. В общей сложности в России на сегодняшний день зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, из них 42 у граждан России, два у граждан КНР, один у гражданина Италии.