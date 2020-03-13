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75-летие Победы

РВИО назвало кощунством осквернение выставки в Румынии, посвященной 75-летию Победы

Ранее Россотрудничество сообщило, что выставка "Трагедия Европы" была изрисована вандалами

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Осквернение выставки в столице Румынии Бухаресте, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, является кощунством и позором, сказал в пятницу ТАСС научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Ранее Россотрудничество сообщило, что в ночь с 12 на 13 марта в Российском центре науки и культуры в Бухаресте выставка "Трагедия Европы", посвященная 75-летию Великой Отечественной войны и представленная на внешних выставочных стендах центра, была изрисована вандалами. На стенды были наклеены наклейки националистического толка "Бессарабия - это Румыния", "Лучше мертвый, чем коммунист", а также модифицированная свастика.

"Я считаю, что это акт кощунства, который был осуществлен над подлинными фактами и документальными свидетельствами о решающей роли Красной армии в освобождении Европы. Мне кажется, что такой акт заслуживает не просто осуждения, но и требует разбирательств на уровне европейских институтов, в том числе Европейского парламента, поскольку это оскорбляет память погибших воинов Красной армии, а их было более миллиона, которые освобождали Европу и Румынию в частности. Это наносит огромный ущерб нынешнему поколению румын, которые лишаются исторической памяти и ведут Румынию фактически в исторический тупик", - сказал он.

Мягков напомнил, что в начале войны Румыния воевала на стороне Германии и совершала на оккупированных территориях зверские преступления. "Мы не должны забывать, что Румыния вступила во Вторую мировую войну как союзница Германии, румынские войска оккупировали значительные территории Советского Союза - Бессарабию, Одесскую и значительные территории Николаевской областей, Румыния фактически присоединила их себе, проводя там жесточайший геноцид местного населения. Румынские войска оккупировали вместе с немцами Крым, проводя и там жестокую оккупационную политику", - подчеркнул научный директор РВИО.

Сталинградский перелом

Историк отметил, что румынские войска после разгрома в ходе Сталинградской битве начали задумываться о переходе на сторону советских войск. "Пока советские войска не нанесли вражеским войскам поражение под Сталинградом, румыны были союзниками Третьего рейха. Именно там румыны стали задумываться, что война может закончиться не в пользу нацистской Германии, и в 1944 году в ходе Ясско-Кишиневской стратегической наступательной операции немецко-румынские войска были разгромлены, и в стране произошел государственный переворот, к власти пришли патриотические силы и румынские армии стали воевать на стороне Красной армии. Мы вместе освобождали Европу, и эти румынские части внесли свой достойный вклад", - сказал Мягков.

Он отметил, что, несмотря на все зверства на оккупированных советских территориях, Румыния закончила войну в числе союзников. "Я хочу подчеркнуть: несмотря на горе и жертвы, которые советский народ понес, в том числе, от румынских войск, мы отнеслись к Румынии достаточно мягко, более того, позволили ей окончить войну на стороне победителей. Этот факт в Румынии сегодня полностью забывают, они забывают о почти 70 тыс. советских бойцов и командиров, которые погибли, освобождая румынскую территорию, что Красная армия давала возможность жить и развиваться румынскому народу", - подчеркнул Мягков.

Научный руководитель РВИО добавил, что осквернение выставки - "есть величайший позор для сегодняшнего румынского истеблишмента, который допускает подобные акции, а РВИО, которое участвовало в создании этой экспозиции, осуждает акт вандализма и считает, что люди, виновные в этом, должны быть строго наказаны".

Теги
Румыния75-летие Победы
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