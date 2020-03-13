В ЛДПР порекомендовали сбривать усы и бороды из-за коронавируса

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Одиннадцать депутатов фракции ЛДПР ушли на карантин после поездок в страны, где были зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции, или после контактов с теми, кто посещал эти страны. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы ЛДПР.

"В Госдуме в связи с последними событиями принят ряд карантинных мер. 11 депутатов, которые побывали в неблагополучных с точки зрения коронавируса странах или контактировали с кем-то, кто выезжал в такие страны, ушли на карантин", - говорится в сообщении.

Кроме того, собрания фракции и совещания с лидером партии и фракции Владимиром Жириновским проводятся в усеченном формате, а интервью даются преимущественно онлайн. "Действует запрет на поцелуи и рукопожатия, поездки за границу, всем рекомендуется сбривать усы и бороды, так как волосы на лице могут задерживать бактерии и вирусы", - уточнили в пресс-службе.

В четверг в ходе пленарного заседания Жириновский обвинил депутата своей фракции, первого зампреда комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонова в несоблюдении положенного карантина по коронавирусу после возвращения из Франции. По его словам, коллеги Катасонова настояли на том, чтобы он отправился на карантин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин со своей стороны предложил поместить на карантин по коронавирусу не только Катасонова, но и его помощников и депутатов, которые с ним контактировали.