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Глава Минюста выступил за упрощенный порядок взыскания небольших штрафов

Константин Чуйченко отметил, что эффективность работы судебных приставов напрямую зависит от качественной оптимизации и автоматизации деловых процессов по основным направлениям деятельности ФССП России

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко выступил за упрощенный порядок взыскания штрафов на небольшие суммы - без возбуждения исполнительного производства. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста, об этом он заявил, выступая на расширенном заседании коллегии ФССП России по итогам работы приставов за 2019 год и задачах на 2020 год.

"Для улучшения качества принудительного исполнения нужно рассмотреть возможность взыскания административных штрафов на небольшие суммы в упрощенном порядке - без возбуждения исполнительного производства", - приводит пресс-служба слова министра.

Он отметил, что эффективность работы судебных приставов напрямую зависит от качественной оптимизации и автоматизации деловых процессов по основным направлениям деятельности ФССП России. А введение упрощенного механизма взыскания штрафов позволит передать в центральный аппарат ФССП в Москве более 30 млн исполнительных производств, возбужденных на основании постановлений ГИБДД. Это на треть уменьшит нагрузку на подразделения приставов в субъектах РФ, отметил министр.

Теги
РоссияЧуйченко, Константин Анатольевич
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