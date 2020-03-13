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В КЧР за пять лет намерены переселить более 170 человек из аварийного жилья

На эти цели планируется направить свыше 76 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 13 марта. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют до 2024 года переселить из аварийных многоквартирных домов 172 человека. На это планируется направить более 76 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба главы и правительства региона.

"В Карачаево-Черкесии до 2024 года запланировано расселить жильцов из семи многоквартирных домов общей площадью 2749,7 кв. м, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Всего будут расселены 172 человека. На реализацию программы [в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"] предусмотрены финансовые средства в сумме 76,482 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что первый этап программы в 2019 году предусматривал переселение 16 жителей Усть-Джегуты из многоквартирного дома площадью более 200 кв. м. Аварийное жилье было выкуплено у собственников. В рамках второго этапа в 2020 году власти расселят из аварийного жилья 16 жителей поселка Эркен-Шахар в Ногайском районе республики. Общая площадь аварийных домов составляет около 400 кв. м.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Формирование комфортной городской среды", "Ипотека", "Жилье" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Проект рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования в РФ составит 1 трлн 66,2 млрд рублей.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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