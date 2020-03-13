В Минюсте предложили защитить пенсионеров от мер принудительного взыскания

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко предложил ввести предварительную проверку имущественного положения должников для того, чтобы защитить пенсионеров и малоимущих граждан от применения мер принудительного взыскания. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста, об этом он заявил, выступая на расширенном заседании коллегии ФССП России по итогам работы приставов за 2019 год и задачах на 2020 год.

Глава Минюста отметил "необходимость внедрения механизма предпроверки имущественного положения должника до возбуждения исполнительного производства".

"Это позволит исключить принудительное исполнение судебных решений, например, в отношении должников-пенсионеров. Нужно ввести в действующее законодательство дополнительные меры защиты прав незащищенных категорий граждан", - пояснил Чуйченко.

Он также обратил внимание на важность работы по подготовке целевой модели суперсервиса "Цифровое исполнительное производство" в составе нацпроекта "Цифровая экономика", которая предполагает переход на "реестровую модель" на базе Государственной информационной системы государственных и муниципальных платежей. "Создание реестра исполнительных документов поможет обеспечить обязательность исполнения требований имущественного характера до предъявления в службу (приставов - прим. ТАСС)", - отметил он.