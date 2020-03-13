{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Кабмин Испании согласовал введение режима повышенной готовности из-за коронавируса

Премьер-министр Педро Санчес сообщил, что этот режим позволяет задействовать по максимуму ресурсы для борьбы с вирусом

МАДРИД, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Испании согласовало введение режима повышенной готовности, чтобы остановить распространение нового коронавируса в стране. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Педро Санчес.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

По его словам, он уведомил короля Испании Филиппа VI о данном решении. Ожидается, что Совет министров на заседании 14 марта утвердит введение этой меры. "Мы объявим [введение] режима повышенной готовности по всей Испании на ближайшие 15 дней", - добавил премьер.

"Это трудные меры, но нельзя исключать более 10 тыс. пострадавших [от заболевания] на следующей неделе", - сказал Санчес. Он пояснил, что введение режима повышенной готовности "позволяет задействовать по максимуму ресурсы, чтобы бороться с вирусом".

Данный шаг, который предшествует объявлению режима чрезвычайного положения, может позволить властям страны среди прочего ограничить передвижения людей. Власти Испании вводят режим повышенной готовности второй раз в истории страны. В последний раз кабмин прибегал к данной мере в 2010 году. Тогда из-за забастовки авиадиспетчеров правительство было вынуждено закрыть воздушное пространство. Этот режим вводится сроком максимум на 15 дней, для его продления необходимо одобрение Конгресса депутатов (нижней палаты парламента).

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число заболевших резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. По версии Минздрава, к настоящему моменту было выявлено более 4,2 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 120 человек умерли, 189 поправились.

Ранее власти разных испанских регионов, в том числе Мадрида, решили не только приостановить работу образовательных учреждений, но и закрыть кафе, бары, спортзалы, дискотеки и другие развлекательные заведения.

Теги
ИспанияФилипп VI (король Испании)Санчес, ПедроРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
МЧС ограничивает загранкомандировки в связи с коронавирусом
Кроме того, сотрудникам МЧС рекомендовано воздержаться от всех поездок в страны с неблагоприятной обстановкой из-за распространения коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС