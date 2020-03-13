Кабмин Испании согласовал введение режима повышенной готовности из-за коронавируса

МАДРИД, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Испании согласовало введение режима повышенной готовности, чтобы остановить распространение нового коронавируса в стране. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Педро Санчес.

По его словам, он уведомил короля Испании Филиппа VI о данном решении. Ожидается, что Совет министров на заседании 14 марта утвердит введение этой меры. "Мы объявим [введение] режима повышенной готовности по всей Испании на ближайшие 15 дней", - добавил премьер.

"Это трудные меры, но нельзя исключать более 10 тыс. пострадавших [от заболевания] на следующей неделе", - сказал Санчес. Он пояснил, что введение режима повышенной готовности "позволяет задействовать по максимуму ресурсы, чтобы бороться с вирусом".

Данный шаг, который предшествует объявлению режима чрезвычайного положения, может позволить властям страны среди прочего ограничить передвижения людей. Власти Испании вводят режим повышенной готовности второй раз в истории страны. В последний раз кабмин прибегал к данной мере в 2010 году. Тогда из-за забастовки авиадиспетчеров правительство было вынуждено закрыть воздушное пространство. Этот режим вводится сроком максимум на 15 дней, для его продления необходимо одобрение Конгресса депутатов (нижней палаты парламента).

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число заболевших резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. По версии Минздрава, к настоящему моменту было выявлено более 4,2 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 120 человек умерли, 189 поправились.

Ранее власти разных испанских регионов, в том числе Мадрида, решили не только приостановить работу образовательных учреждений, но и закрыть кафе, бары, спортзалы, дискотеки и другие развлекательные заведения.