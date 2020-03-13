Мальта ввела двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну

ТАСС, 13 марта. Власти Мальты ввели 14-дневный карантин для всех въезжающих на территорию республики. О таких мерах из-за распространения нового коронавируса объявил в пятницу премьер-министр островного государства Роберт Абела.

По информации издания, все прибывшие должны будут самоизолироваться на две недели.

"Если кто-то будет нарушать карантин каждый день, то он должен будет заплатить штраф в размере €14 тыс., - приводит газета Times of Malta слова политика. - Мы не допустим, чтобы люди не соблюдали условия карантина".

Решение вступает в силу в пятницу, отмечает издание.

Ранее Мальта приостановила все транспортное сообщение с Германией, Швейцарией, Францией, Испанией и Италией. По сведениям газеты, на Мальте зафиксировано 12 случаев заражения новым коронавирусом.