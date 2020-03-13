Пещерный храм середины XIX века музея-заповедника "Дивногорье" под Воронежем передадут РПЦ

ВОРОНЕЖ, 13 марта. /ТАСС/. Русской православной церкви (РПЦ) передадут храм Сицилийской иконы Божьей Матери, входящий в пещерный комплекс XIX века в составе музея-заповедника "Дивногорье" в Воронежской области. Об этом сообщила ТАСС в пятницу и. о. директора музея-заповедника "Дивногорье" Софья Кондратьева.

"Ранее мы обращались к губернатору Воронежской области и в Воронежскую епархию РПЦ, чтобы оставить нашему музею пещерный комплекс середины XIX века, церковь Сицилийской иконы Божьей матери. Но на днях получили сообщение из дирекции земельных и имущественных отношений региона, что передача в РПЦ состоится", - сказала Кондратьева.

Вопрос о передаче пещерного комплекса в РПЦ впервые был поднят два года назад. Пещерный комплекс расположен в меловой горе. На его первом этаже находится церковь, есть галерея для крестного хода и другие помещения, рассказала и. о. директора музея-заповедника.

"Это часть музея-заповедника "Дивногорье". Пещерный комплекс посещают во время экскурсий порядка 25 тыс. человек в год. Передача пещерного комплекса в РПЦ означает глобальную перестройку структуры музея-заповедника и, возможно, его разрушение, потому что это наше сердце - все наши туристические маршруты ведут к нему", - добавила она.

Вопрос передачи объектов культуры Русской православной церкви обсуждали в пятницу на выездном заседании президиума Российского комитета Международного совета музеев в Оренбуржье. "Нам нужно подумать, как решить эту задачу [передачи пещерного комплекса], соблюсти интересы и церкви, и музея", - сказал журналистам в кулуарах выездного заседания первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре.

О "Дивногорье"

Музей-заповедник "Дивногорье" создан в 1991 году на месте мелового плато в Воронежской области. Свое название местность получила от единственных в регионе меловых столбов-останцев - их называют Дивы. Музея-заповедник располагает значительными историко-культурными и природными ресурсами. В 2016 году "Дивногорье" получило статус объекта культурного наследия федерального значения.

Основным туристическим маршрутом музея-заповедника является экскурсия по пещерному комплексу в Больших Дивах, по памятнику эпохи Средневековья - Маяцкому городищу, которое было северо-западным форпостом Хазарского каганата в IX-X веках, по археологическому парку "От кочевий к городам" с реконструированным средневековым поселением салтово-маяцкой культуры.