Чечня планирует развивать религиозный туризм с Палестиной

ГРОЗНЫЙ, 13 марта. /ТАСС/. Чечня и Палестина планируют сотрудничество с сфере религиозного туризма и образования. Соответствующее соглашение в пятницу в Грозном подписали муфтий региона Салах Межиев и советник президента, верховный судья Палестины Махмуд Аль-Хабаш.

"Документ предусматривает сотрудничество в сфере исламского образования, открытие туров к святыням Иерусалима и религиозных культовых объектов на территории Палестины. В частности, жители республики смогут совершить паломничество в священный город, посетить Харам аш-Шариф и мечеть Аль-Аксу", - рассказали в пресс-службе.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с советником президента Палестины, верховным судьей Махмудом Аль-Хабашем. Они обсудили развитие экономических, культурных и духовных связей между Палестиной и регионом России.