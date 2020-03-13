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Чечня планирует развивать религиозный туризм с Палестиной

Также подписанное в Грозном соглашение предусматривает сотрудничество в сфере исламского образования

ГРОЗНЫЙ, 13 марта. /ТАСС/. Чечня и Палестина планируют сотрудничество с сфере религиозного туризма и образования. Соответствующее соглашение в пятницу в Грозном подписали муфтий региона Салах Межиев и советник президента, верховный судья Палестины Махмуд Аль-Хабаш.

"Документ предусматривает сотрудничество в сфере исламского образования, открытие туров к святыням Иерусалима и религиозных культовых объектов на территории Палестины. В частности, жители республики смогут совершить паломничество в священный город, посетить Харам аш-Шариф и мечеть Аль-Аксу", - рассказали в пресс-службе.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с советником президента Палестины, верховным судьей Махмудом Аль-Хабашем. Они обсудили развитие экономических, культурных и духовных связей между Палестиной и регионом России.

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РоссияСКФОЧечня
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