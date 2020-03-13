Беглов: запрет на массовые мероприятия в Петербурге не помешает посещать музеи и театры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Ввод запрета на массовые мероприятия численностью свыше 1 тысячи человек в Санкт-Петербурге в связи с профилактикой распространения коронавируса не помешает приему посетителей в музеях и проведению спектаклей в театрах и других учреждениях культуры. Об этом сказал журналистам губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он подписал постановление правительства Санкт-Петербурга "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", которым с 16 марта до 30 апреля установил запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек.

"Если вы посмотрите на емкость наших театров, то они не попадают под эту меру. Когда принимали постановление, учли, конечно, и то, что будут каникулы у детей. Мы понимаем, что нужно доставить радость детям, поэтому ограничили по рекомендации главного санитарного врача Петербурга численность участников до тысячи человек. Если потребуется увеличить, и обстановка будет нормальная, значит, увеличим, если потребуется уменьшить - будем уменьшать и вводить дополнительные меры, все это решается в зависимости от обстановки", - сказал Беглов.

По данным городского комитета по культуре, большинство зрительных залов в Санкт-Петербурге вмещают менее тысячи зрителей. Для крупных площадок, в числе которых Мариинский театр, Санкт-Петербургская академическая филармония, Цирк на Фонтанке и Большой концертный зал "Октябрьский", потребуется дополнительное регулирование потока посетителей.

"Мы подчиняемся комитету по культуре, пока распоряжение мы не получили", - сказала ТАСС директор БКЗ "Октябрьский" Эмма Лавринович. Она отметила, что ей поступает много звонков от заказчиков и зрителей с вопросами, не будет ли отмены предстоящих мероприятий.

Дезинфекция в музеях

В музеях количество посетителей единовременно также не превышает планку в 1 тысячу человек. В качестве профилактики распространения вируса в музеях применяется дезинфекция, а сотрудников снабжают масками.

"Проводится влажная уборка перед началом рабочего дня, регулярные проветривания в течение дня, ручки дверные обрабатываются. Сейчас это делается чаще. У нас сейчас не сезон, поэтому большого потока посетителей нет, все сейчас в нормальном режиме", - рассказали ТАСС в пресс-службе Государственного музея истории Санкт-Петербурга. При этом представители музея отметили, что никаких мер по ограничению потока посетителей, отмены выставок или экскурсий не принимается.

В пресс-службе ГМЗ "Царское Село" сообщили, что в музей закуплено 7 тысяч масок, значительно усилены меры дезинфекции. Все смотрители в залах, сотрудники гардероба, обслуживающий персонал в Екатерининском дворце работают в масках. Защитные маски для сотрудников закупил также Эрмитаж, но не вводил обязательного требования их носить.

В Русском музее, как рассказал журналистам директор Владимир Гусев, проводится дезинфекция дверных ручек, кресел и мест общего пользования. Аналогичные меры принимают Музей политической истории, Музей обороны и блокады Ленинграда и другие учреждения.

Губернатор Петербурга пообещал, что власти города будут гибко реагировать на изменение ситуации и не вводить излишних ограничений. Он назвал введенный запрет на массовые мероприятия вынужденной, но необходимой мерой для безопасности горожан и гостей.

"Последний масштабный карантин был в нашем городе сто с лишним лет назад в 1915 году, в то время не допустили эпидемии холеры. Конечно, постановление ограничивает определенные возможности жителей нашего города, но это вынужденная мера: лучше перестраховаться, потому что цена всего этого - цена человеческой жизни", - отметил Беглов.