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Распространение коронавируса нового типа
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На Кубани введут запрет на проведение массовых мероприятий из-за ситуации с коронавирусом

В школах и детсадах региона примут дополнительные меры по контролю за самочувствием детей

КРАСНОДАР, 13 марта. /ТАСС/. Власти Краснодарского края приняли решение ввести запрет на проведение массовых мероприятий во избежание распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации региона.

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Накануне краевое Министерство здравоохранения сообщило, что житель Кубани, побывавший в очаге инфекции в городе Верона в Италии, после возвращения оттуда 5 марта почувствовал себя плохо, обратился к врачам, его экстренно госпитализировали, был подтвержден диагноз коронавирус. В краевом управлении Роспотребнадзора сообщали, что пациент находится на лечении в инфекционной больнице в Краснодаре, контактировавшие с ним люди установлены, количество не уточнялось, они взяты под наблюдение, проводятся лабораторные исследования.

"По решению губернатора в Краснодарском крае вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ближайшее время распоряжение будет подписано губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Кроме того, в школах и детских садах будут приняты дополнительные меры по контролю за самочувствием детей. "Все мероприятия с участием детей - межшкольные, культурные - должны быть отменены уже буквально с сегодняшнего дня, не дожидаясь документа. Это однозначная позиция губернатора", - приводит пресс-служба слова замглавы края Игоря Галася.

 

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский крайРаспространение коронавируса нового типа
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