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Распространение коронавируса нового типа
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Трюдо рекомендовал канадцам не покидать страну из-за коронавируса

Сам премьер-министр Канады заявил, что чувствует себя хорошо

ОТТАВА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо попросил канадцев не покидать территорию страны в связи с продолжающимся распространением коронавируса. Такое объявление он сделал в пятницу во время обращения к нации, которое транслировали все телеканалы страны.

"Мы рекомендуем канадцам не покидать территоиию страны без особых на то причин", - сказал он.

В четверг стало известно, что вернувшаяся из поездки в Великобританию супруга главы канадского правительства Софи Грегуар-Трюдо прошла тест на COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС), результаты оказались положительными. Она находится в самоизоляции. Также сообщалось, что премьер Трюдо чувствует себя хорошо, у него нет симптомов коронавируса, но, так же как и его супруга, в течение 14 дней глава правительства будет находиться на домашнем карантине.

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинРаспространение коронавируса нового типа
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