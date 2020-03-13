Посольство РФ в Словакии информировало россиян о возможностях выезда из республики

ПРАГА, 13 марта. /ТАСС/. Россияне, находящиеся в Словакии, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса, информировало россиян о возможностях выезда с территории республики. Соответствующее сообщение опубликовано на странице дипломатического представительства в Facebook.

"С 13 марта 2020 года в связи с введением режима чрезвычайной ситуации с 07:00 часов на 14 дней закрыт въезд на территорию Словакии для всех иностранных граждан за исключением владельцев разрешений на проживание в республике. Запрет касается всех наземных автомобильных пограничных переходов, - отмечается в сообщении. - Международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение со Словакией также приостановлено на 14 дней. Вылетающим из Братиславы предложены рейсы авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Вена - Москва с вылетом в период с 13 по 18 марта 2020 года".

Посольство рекомендовало россиянам, если у них возникнут трудности в выезде из республики, обращаться с вопросами в консульский отдел по телефону "горячей линии": +421-911-343-297.

"Посольство продолжает внимательно отслеживать ситуацию [с коронавирусом в Словакии]", - подчеркнуло дипломатическое представительство.

В Словакии на данный момент выявлено 30 инфицированных коронавирусом. В течение дня число положительных результатов теста на коронавирус увеличилось на девять.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.