{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Посольство РФ в Словакии информировало россиян о возможностях выезда из республики

Посольство рекомендует россиянам при возникновении вопросов обращаться в консульский отдел по телефону "горячей линии": +421-911-343-297

ПРАГА, 13 марта. /ТАСС/. Россияне, находящиеся в Словакии, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса, информировало россиян о возможностях выезда с территории республики. Соответствующее сообщение опубликовано на странице дипломатического представительства в Facebook.

"С 13 марта 2020 года в связи с введением режима чрезвычайной ситуации с 07:00 часов на 14 дней закрыт въезд на территорию Словакии для всех иностранных граждан за исключением владельцев разрешений на проживание в республике. Запрет касается всех наземных автомобильных пограничных переходов, - отмечается в сообщении. - Международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение со Словакией также приостановлено на 14 дней. Вылетающим из Братиславы предложены рейсы авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Вена - Москва с вылетом в период с 13 по 18 марта 2020 года".

Посольство рекомендовало россиянам, если у них возникнут трудности в выезде из республики, обращаться с вопросами в консульский отдел по телефону "горячей линии": +421-911-343-297.

"Посольство продолжает внимательно отслеживать ситуацию [с коронавирусом в Словакии]", - подчеркнуло дипломатическое представительство.

В Словакии на данный момент выявлено 30 инфицированных коронавирусом. В течение дня число положительных результатов теста на коронавирус увеличилось на девять.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.

 

Теги
СловакияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Италии за сутки от коронавируса умерли более 300 человек
Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 20603
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС