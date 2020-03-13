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Станция "Прогресс" в Антарктиде запретила взаимопосещение с прибывшим китайским судном

Карантин на взаимные посещения продлится до 25 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники круглогодичной антарктической российской станции "Прогресс" приняли решение объявить карантинные ограничения на взаимные посещения с персоналом прибывшего в район расположения станции китайского судна "ШиЛонг-2". Информация об этом появилась в пятницу на сайте Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета (ААНИИ, Санкт-Петербург).

"В район станции пришло китайское судно "ШиЛонг-2" в связи с чем был объявлен карантин на взаимные посещения до 25 марта", - говорится в сообщении.

По информации института, в настоящее время больных среди сотрудников станций, баз и судов Российской антарктической экспедиции нет.

Российская круглогодичная станция "Прогресс" была открыта в 1989 года на востоке Антарктиды на берегу залива Прюдс. Недалеко от нее находится китайская станция "Чжуншань".

Теги
РоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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