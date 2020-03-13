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Россия временно ограничивает авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

Исключение составляют рейсы из Москвы в столицы и обратно
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, кроме рейсов из Москвы в столицы и обратно. Также ограничивается авиасообщение с Швейцарией и Норвегией, кроме рейсов в Женеву и Осло соответственно, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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"В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 года по московскому времени с территории Российской Федерации на территорию стран - членов Европейского Союза и в обратном направлении, за исключением регулярных рейсов Москва - столица страны - члена Европейского Союза (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также ограничивается регулярное авиасообщение со Швейцарией, кроме рейсов Москва - Женева, и Норвегией, кроме рейсов Москва - Осло.

При этом чартерные рейсы в эти страны сохраняются при условии перевозки в государства ЕС, Швейцарию и Норвегию граждан этих и иных стран, а в РФ - россиян, "до полного вывоза указанных граждан в их страны", уточнили в оперативном штабе.

Ранее авиасообщение было ограничено с Китаем, Южной Кореей и Ираном, в среду, 11 марта, его также ограничили с Германией, Испанией, Италией и Францией. При этом во введенных ранее мерах допускались регулярные рейсы в Барселону, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне.

 

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НорвегияРоссияШвейцарияРаспространение коронавируса нового типа
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