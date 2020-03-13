Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Шотландии

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Число людей, которые умерли в Великобритании после заражения новым коронавирусом, увеличилось с 10 до 11. О смерти первого пациента на территории Шотландии сообщили в пятницу власти региона.

"С прискорбием сообщаю, что пациент в Шотландии, чей анализ на коронавирус был положительным, скончался в больнице", - заявила главный санитарный врач Шотландии Кэтрин Колдервуд.

Как и все остальные скончавшиеся в королевстве пациенты с подтвержденным заражением коронавирусом нового типа, умерший был пожилым человеком, страдавшим рядом других заболеваний.

В пятницу число подтвержденных в Соединенном Королевстве случаев заражения новым коронавирусом увеличилось с 590 до 798. Как заявил в четверг научный советник британского правительства Патрик Валланс, собранная к настоящему моменту статистика может свидетельствовать о том, что в стране заразились от 5 тыс. до 10 тыс. человек. Власти ожидают, что пик вспышки заболевания придется на начало лета.