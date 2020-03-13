Здание семинарии в Оренбурге, где находится музей космонавтики, полностью передадут РПЦ

ОРЕНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Оренбургской области завершают процедуру передачи Русской православной церкви здания Оренбургской духовной семинарии, часть которого занимает Музей космонавтики, а в советские годы находилось летное училище, его окончил Юрий Гагарин и другие космонавты. Об этом в пятницу сообщила журналистам министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко в кулуарах выездного заседания президиума Российского комитета Международного совета музеев.

"Здание духовной семинарии на Челюскинцев со временем [будет передано], потому что заявка уже принята на рассмотрение, все документы поступили, и осталось несколько лет до того, как это здание будет полностью передано церкви, а там, я напомню, размещается одно из отделений Музея истории Оренбурга, связанное с Юрием Алексеевичем Гагариным, потому что в советский период там располагалась легендарная "оренбургская летка" (Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков им. И. С. Полбина)", - сказала она.

По словам министра, власти и церковь обсуждают и ищут варианты сохранения этого мемориального места, важного как для православия, так и для светской истории и культуры. Вопрос передачи объектов культуры РПЦ обсуждали в пятницу на выездном заседании президиума Российского комитета Международного совета музеев в Оренбурге. Президент объединения, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отметил, что невозможно сделать вопрос передачи объектов культуры в ведение церкви безболезненным. "Это индивидуальная история в каждом конкретном случае, и в каждом конкретном случае нужно искать компромисс", - считает он.

Открытие Оренбургской духовной семинарии состоялось в 1884 году, сегодня это здание признано памятником архитектуры. В 1919 году семинария была закрыта, в некогда церковных и учебных помещениях стали размещать административные службы, а после 1928 годы приспособили под училище летчиков.

Музей космонавтики создавался в 1961 году как Музей истории и боевой славы Оренбургского высшего военного авиационного Краснознаменого училища летчиков им. И. С. Полбина. К 1971 году музей имел три полноценных зала экспозиций, в 1986 году он начал перестраиваться и 10 августа 1991 года был открыт в современном виде. На улице, перед фасадом здания, находится монумент, посвященный выпускникам училища - Героям Советского Союза и самолет МиГ-15 бис, на котором Юрий Гагарин летал курсантом. Самолет является памятником культуры федерального значения.

После расформирования училища в 1993 году здание занимала военно-транспортная дивизия, а с 1995 года в нем находится Оренбургский кадетский корпус им. И. И. Неплюева. Оренбургская духовная семинария возрождена решением Священного Синода от 27 мая 2009 года, началось постепенное возвращение помещений учебного заведения РПЦ.