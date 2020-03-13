ВШЭ разрешила студентам обучаться дистанционно

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) в целях профилактики распространения коронавируса разрешила студентам обучаться дистанционно. Об этом сообщили в пятницу на сайте вуза.

"Существует возможность перехода на индивидуальный учебный план с дистанционным обучением, для этого нужно написать заявление в учебный офис. Сдача экзаменов в дистанционном режиме при этом не предусмотрена. Написать заявление и согласовать индивидуальный план можно по электронной почте", - говорится в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.