Польша вводит контроль на границах внутри Шенгенской зоны

"Мы принимаем решение о временном возвращении границ, - сказал он, - Заботясь о безопасности поляков, мы будем вводить полный контроль на всех польских границах. Моравецкий подчеркнул, что речь идет о границах внутри Шенгенской зоны, так как на востоке - на границе с Украиной, Белоруссией и Россией контроль и так производится.

По словам премьера, сначала этот режим будет введен на 10 дней с возможностью продления на 20 дней, а потом на месяц. "Все возвращающиеся в страну граждане будут отправлены в 14-дневный карантин", - добавил премьер.

Закрытие ресторанов и торговых центров

Правительство Польши приняло решение закрыть все рестораны и бары, ограничить работу торговых центров - за исключением продуктовых магазинов - и запретить гражданам собираться в группы по более чем 50 человек. О таких мерах по борьбе с новым коронавирусом заявил премьер-министр.

"С субботы мы ограничиваем деятельность торговых центров, где будут действовать продуктовые магазины и магазины со средствами гигиены. Мы приняли решение прекратить работу в других магазинах, чтобы не создавать лишнее движение в торговых центрах. Так нам рекомендуют эксперты", - сказал он. Все другие торговые точки и банки будут функционировать нормально, заверил премьер. "Мы приостанавливаем работу всех ресторанов, кафе, баров, клубов и других мест развлечений. Специалисты говорят нам, что это необходимо", - указал он.

Также, по словам премьера, он считает необходимым запретить гражданам собираться в группы более чем 50 человек.