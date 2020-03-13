{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Дания закрывает границы для иностранных туристов

Датчанам въезд в страну не ограничивается

СТОКГОЛЬМ, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Дании закрывает границы страны на время вспышки коронавируса. Об этом в пятницу на пресс-конференции объявила премьер-министр Метте Фредериксен.

"Все туристы и иностранцы, которые не могут доказать, что у них есть важная цель в Дании, не будут допускаться в страну", - отметила она. Датчанам въезд в страну не ограничивается.

Решение правительства вступает в силу в субботу в 10:00 мск. Контроль границы будут осуществлять полиция и ВС.

Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Дании выросло за сутки с 674 до 801. Министр иностранных дел Еппе Куфуд призвал жителей страны отказаться от зарубежных поездок без крайней необходимости.

 

Теги
ДанияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
AFP: первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Люксембурге
По данным агентства, речь идет о 94-летнем мужчине
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС