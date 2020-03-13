В ХМАО эвакуировали гостиницу, заподозрив коронавирус у иностранного спортсмена

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Эвакуация прошла вечером в пятницу в гостинице "Олимпийской" в Ханты-Мансийске в связи с подозрением на коронавирус у иностранного спортсмена - участника чемпионата Европы и финала Кубка мира по спортивному ориентированию. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу Инна Кудрявцева.

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"Там отрабатывается случай, не исключающий коронавирусную инфекцию у одного из спортсменов. Это участник чемпионата по спортивному ориентированию на лыжах, иностранный спортсмен. Уже сделан анализ, и в первом вирусологическом исследовании коронавирус не подтвержден. <...> Эвакуировали всех, кто контактировал со спортсменом, у них также взяты необходимые анализы", - сказала Кудрявцева, не уточнив количества эвакуированных людей.

По ее словам, "проводится весь комплекс мер для того, чтобы обеспечить эпидемиологическое благополучие".

Ранее сообщалось, что заключительные гонки чемпионата Европы и финала Кубка мира по спортивному ориентированию, которые должны состояться в Ханты-Мансийске 14 и 15 марта, пройдут без зрителей из-за опасности распространения коронавируса.