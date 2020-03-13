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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

AFP: первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Люксембурге

По данным агентства, речь идет о 94-летнем мужчине

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Первый случай смерти от коронавируса нового типа зарегистрирован в Люксембурге. Об этом в пятницу сообщило AFP со ссылкой на министра здравоохранения этой страны Полетт Ленерт.

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По данным агентства, речь идет о 94-летнем мужчине.

Согласно информации AFP, в стране в общей сложности на данный момент выявлено 34 носителя коронавирусной инфекции. В четверг вечером власти объявили о принятии ряда мер по борьбе с распространением болезни, вызванной коронавирусом нового типа. В государстве закрыли школы и детские сады, а также временно запретили посещение домов престарелых.

Министерство здравоохранения Люксембурга подтвердило первый случай заражения новым коронавирусом на территории герцогства 29 февраля.

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Распространение коронавируса нового типа
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