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Распространение коронавируса нового типа

На Кубани ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

До 1 мая в регионе запрещены массовые мероприятия с участием более тысячи человек, прибывшим из стран с подтвержденными случаями коронавируса рекомендовано соблюдать двухнедельный карантин

КРАСНОДАР, 13 марта. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в Краснодарском крае, где зафиксирован случай заражения коронавирусом. Соответствующее постановление подписал в пятницу губернатор региона Вениамин Кондратьев.

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"В целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края коронавирусной инфекции постановляю ввести на территории Краснодарского края режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края с 15 марта 2020 года до 1 мая 2020 года", - говорится в тексте постановления, опубликованного в официальных аккаунтах губернатора в соцсетях.

Накануне краевое Министерство здравоохранения сообщило, что житель Кубани, побывавший в Вероне, после возвращения оттуда 5 марта почувствовал себя плохо, обратился к врачам, его экстренно госпитализировали, был подтвержден диагноз "коронавирус". В краевом управлении Роспотребнадзора сообщали, что пациент находится на лечении в инфекционной больнице в Краснодаре, контактировавшие с ним люди установлены, они взяты под наблюдение, проводятся лабораторные исследования.

Согласно документу, до 1 мая в регионе запрещается проведение спортивных и массовых мероприятий с участием более тысячи человек, а прибывшим из стран, где подтверждены случаи заболевания коронавирусом, рекомендуется соблюдать двухнедельный карантин.

 

Теги
РоссияКраснодарский крайРаспространение коронавируса нового типа
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