На Кубани ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

"В целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края коронавирусной инфекции постановляю ввести на территории Краснодарского края режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края с 15 марта 2020 года до 1 мая 2020 года", - говорится в тексте постановления, опубликованного в официальных аккаунтах губернатора в соцсетях.

Накануне краевое Министерство здравоохранения сообщило, что житель Кубани, побывавший в Вероне, после возвращения оттуда 5 марта почувствовал себя плохо, обратился к врачам, его экстренно госпитализировали, был подтвержден диагноз "коронавирус". В краевом управлении Роспотребнадзора сообщали, что пациент находится на лечении в инфекционной больнице в Краснодаре, контактировавшие с ним люди установлены, они взяты под наблюдение, проводятся лабораторные исследования.

Согласно документу, до 1 мая в регионе запрещается проведение спортивных и массовых мероприятий с участием более тысячи человек, а прибывшим из стран, где подтверждены случаи заболевания коронавирусом, рекомендуется соблюдать двухнедельный карантин.