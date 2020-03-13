Пустые полки с консервами и антисептиками. Как в Нью-Йорке отреагировали на режим ЧС

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Нью-Йоркцы скупают в магазинах продукты, воду, туалетную бумагу и чистящие средства после объявления в городе режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. В крупных магазинах города выстроились длинные очереди, такая картина наблюдается как на Манхэттене, так и в других районах - Бруклине, Бронксе и Квинсе.

Повышенным спросом пользуются антисептики для рук и маски для лица, их в аптеках не купить уже давно, а вот резиновые перчатки купить легко. На втором месте - чистящие средства, убивающие бактерии, они в магазинах пока остаются, но многие точки ограничивают их продажу одним-двумя флаконами в руки. При этом мыло для рук с повышенным содержанием антисептических веществ в магазинах предлагается в избытке.

Полки с туалетной бумагой, как и во многих городах, где объявлено чрезвычайное положение, практически пустые, при этом ее поставки осуществляются регулярно, поэтому продажу рулонов в основном не ограничивают. Кроме того на полке по соседству лежат все типы бумажных салфеток и носовых платков.

По магазинам некоторые люди перемещаются в масках или перчатках, однако паники нет, люди не "сметают все с полок", как это бывает порой перед надвигающимися на США погодными катаклизмами. Все ведут себя спокойно, большинство людей, кажется, не вполне осведомлены об усиленных санитарных мерах и могут на ходу есть чипсы или стоять вплотную друг к другу у касс.

Интересен и выбор тех продуктов, которые американцы раскупают в первую очередь. Так, совершенно пустуют полки с курицей и индейкой, однако ассортимент мяса, рыбы и морепродуктов сохраняется привычный. Заметно поредели полки с консервами и макаронами. А вот содержащие витамины фрукты, овощи и соки особым интересом не пользуются.

По данным телекомпании CNN, число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 1680, умер 41 человек. Власти 24 штатов, включая Нью-Йорк, ввели режим ЧС на своей территории. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией.