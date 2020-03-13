{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Москвы опровергли информацию о росте угрозы пневмонии

В департаменте здравоохранения столицы отметили, что в текущем эпидемиологическом сезоне зафиксировали на 10% меньше летальных исходов от внебольничной пневмонии, чем за предыдущий эпидсезон

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Информация о росте угрозы пневмонии в Москве не соответствует действительности, число случаев внебольничной пневмонии в городе за два первых месяца 2020 года меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

"Департамент здравоохранения Москвы выступает с официальным опровержением сообщений в СМИ о том, что в Москве выросла угроза пневмонии. В январе и феврале 2020 снижение случаев внебольничной пневмонии по сравнению с этими месяцами предыдущего года составило 8% и 7% соответственно. Кроме того, в текущем эпидемиологическом сезоне (за июнь 2019 - март 2020 года) зафиксировано на 10% меньше летальных исходов от внебольничной пневмонии, чем за предыдущий эпидсезон", - сообщается на сайте.

Там также отмечается, что в феврале зафиксировано снижение на 10% числа случаев пневмонии. Кроме того, московские показатели многолетней заболеваемости внебольничными пневмониями на 27% ниже среднероссийских показателей, что подтверждается данными управления Роспотребнадзора по Москве.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Трамп заявил, что у него нет симптомов заражения новым коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС