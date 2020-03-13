Власти Москвы опровергли информацию о росте угрозы пневмонии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Информация о росте угрозы пневмонии в Москве не соответствует действительности, число случаев внебольничной пневмонии в городе за два первых месяца 2020 года меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

"Департамент здравоохранения Москвы выступает с официальным опровержением сообщений в СМИ о том, что в Москве выросла угроза пневмонии. В январе и феврале 2020 снижение случаев внебольничной пневмонии по сравнению с этими месяцами предыдущего года составило 8% и 7% соответственно. Кроме того, в текущем эпидемиологическом сезоне (за июнь 2019 - март 2020 года) зафиксировано на 10% меньше летальных исходов от внебольничной пневмонии, чем за предыдущий эпидсезон", - сообщается на сайте.

Там также отмечается, что в феврале зафиксировано снижение на 10% числа случаев пневмонии. Кроме того, московские показатели многолетней заболеваемости внебольничными пневмониями на 27% ниже среднероссийских показателей, что подтверждается данными управления Роспотребнадзора по Москве.