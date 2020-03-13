В РПЦ призвали сторониться из-за коронавируса массовых мероприятий, но не церковных служб

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал верующих ввиду опасности эпидемии коронавируса воздерживаться от посещения культурно-массовых мероприятий, но не церковных служб. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в пятницу сайтом Jesus-portal.ru.

"Сократите до минимума посещение культурно-массовых мероприятий. Это не относится к богослужениям. За исключением тех стран, где властями введены ограничения на посещение храмов, как, например, в некоторых областях Италии. Если в стране вашего проживания возникнут соответствующие ограничения, церковное священноначалие предупредит об этом", - сказал митрополит.

Он отметил, что верующим, чувствующим недомогание, лучше не посещать храм, чтобы не заразить окружающих.

Митрополит Иларион добавил, что причастие, согласно церковному учению, может только позитивно воздействовать на человека, но допустил введение особых правил гигиены на время эпидемии.

"Причастие святых Христовых тайн - это святыня, оказывающая исцеляющее воздействие на тело и душу человека. Сам бог присутствует в святых дарах и защищает того, кто их причащается. Однако в тех странах, где вирус получит широкое распространение, возможно соблюдение особых правил гигиены, вплоть до употребления одноразовых ложек для причастия", - сказал глава ОВЦС.

Ранее Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) призвал соблюдать профилактические меры в приходах и монастырях в связи с ситуацией с коронавирусом.