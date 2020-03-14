Только у двух умерших от коронавируса в Италии не было патологий

РИМ, 14 марта. /ТАСС/. Высший институт здоровья выявил, что только у двух пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, вызываемое им заболевание могло быть единственной причиной смерти. Об этом сообщил в ходе традиционной пресс-конференции в Департаменте гражданской защиты в пятницу президент института Сильвио Брузаферро, сообщает агентство NOVA.

"Средний возраст умерших пациентов, у которых был выявлен коронавирус, 80 лет, и это - преимущественно мужчины. Большинство из них страдали множеством хронических патологий. Истории болезней двоих пациентов, у которых не было других диагнозов [кроме коронавируса], должны быть еще до конца изучены", - приводит агентство его слова. Таким образом, Брузаферро затруднился дать точную статистику по окончательно подтвержденным случаям смерти от коронавируса, поскольку, как он пояснил, в Институт поступило пока немногим более 100 историй болезней умерших.

Согласно информации Департамента гражданской защиты, жертвами заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, считаются 1266 человек из 17660 инфицированных с начала вспышки. Смертность в Италии на данный момент составляет 5,8%. При этом среди мужчин смертность выше - 7,2%, тогда как среди женщин смертность составляет 4,1%. Жертв среди людей моложе 40 лет двое: мужчина, страдавший психическим заболеванием, диабетом и ожирением, и женщина с онкологическим заболеванием.

Согласно данным портала статистики в реальном времени (Italia Ora), в этом году в Италии всего умерли по разным причинам, включая болезни, аварии, несчастные случаи, убийства и самоубийства 134 тыс. человек. Из них 1624 человек умерли в пятницу. Число умерших пациентов, у которых был выявлен коронавирус, за последние сутки составило 250 человек. Это - рекордная цифра с момента начала локальной вспышки, возникшей 21 февраля на севере Италии.

Не снижается темп заражения - за последние сутки заразились более 2 тыс. человек. В настоящий момент инфицированы почти 15 тыс. жителей Италии. На всей территории страны введен карантин и запрет на передвижение населения без веской причины. Закрыты образовательные заведения, учреждения культуры, рестораны, бары, спортивные залы.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение коронавируса, случаи инфицирования которым зафиксированы более чем в 110 странах, пандемией.