Власти Уругвая не разрешили высадиться пассажирам круизного лайнера из-за коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 марта. /ТАСС/. Уругвайские власти запретили круизному лайнеру, следовавшему из Аргентины, зайти в порт курортного города Пунта-дель-Эсте. Об этом сообщил в пятницу министр туризма страны Герман Кардосо.

"После обсуждения с президентом страны и министром здравоохранения было принято решение не разрешать высадку в Пунта-дель-Эсте с круизного лайнера, который должен был причалить сегодня утром", - написал он в Twitter.

Власти Уругвая посчитали, что в порту курортного города нет возможности обеспечить проверку пассажиров на наличие коронавируса.

По данным газеты Nacion, лайнер, на борту которого находится около 3000 пассажиров, вышел из порта Буэнос-Айреса в четверг. После Уругвая судно должно направиться в Бразилию. Как отмечает газета, большинство пассажиров лайнера - бразильцы.

В пятницу власти Уругвая подтвердили четыре первых случая заражения коронавирусом. В Аргентине было зафиксировано более 30 случаев, два человека умерли. Минздрав Бразилии подтвердил 98 случаев заражения коронавирусом.