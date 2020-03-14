{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Власти Уругвая не разрешили высадиться пассажирам круизного лайнера из-за коронавируса

Власти посчитали, что в порту города Пунта-дель-Эсте нет возможности обеспечить проверку пассажиров на наличие коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 марта. /ТАСС/. Уругвайские власти запретили круизному лайнеру, следовавшему из Аргентины, зайти в порт курортного города Пунта-дель-Эсте. Об этом сообщил в пятницу министр туризма страны Герман Кардосо.

"После обсуждения с президентом страны и министром здравоохранения было принято решение не разрешать высадку в Пунта-дель-Эсте с круизного лайнера, который должен был причалить сегодня утром", - написал он в Twitter.

Власти Уругвая посчитали, что в порту курортного города нет возможности обеспечить проверку пассажиров на наличие коронавируса.

По данным газеты Nacion, лайнер, на борту которого находится около 3000 пассажиров, вышел из порта Буэнос-Айреса в четверг. После Уругвая судно должно направиться в Бразилию. Как отмечает газета, большинство пассажиров лайнера - бразильцы.

В пятницу власти Уругвая подтвердили четыре первых случая заражения коронавирусом. В Аргентине было зафиксировано более 30 случаев, два человека умерли. Минздрав Бразилии подтвердил 98 случаев заражения коронавирусом.

Теги
УругвайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Эквадоре
Ранее президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС