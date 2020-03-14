У сотрудника штаб-квартиры МВФ обнаружили коронавирус

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил в пятницу, что один из его сотрудников, работающих в штаб-квартире в Вашингтоне, заразился заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы фонда.

"МВФ подтверждает, что у сотрудника его штаб-квартиры в Вашингтоне (округ Колумбия) диагностирован COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС). Сотрудник самоизолируется и получает соответствующую медицинскую помощь. Мы работаем с местными органами здравоохранения, чтобы выявить тех, с кем он контактировал, и кто мог пострадать, - отметили в МВФ. - В свете быстро меняющихся событий, связанных с COVID-19, с настоящего момента всем сотрудникам штаб-квартиры рекомендуется работать из дома до дальнейшего уведомления".

Кроме того, отмечается в документе, все поездки сотрудников фонда в страны ЕС приостановлены. "После тщательной оценки риска будут разрешены только самые необходимые поездки", - указали в МВФ. При этом организация "продолжает полностью функционировать" и готова оказывать помощь странам-участницам.

По данным телекомпании CNN, число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 1920, умер 41 человек. Власти 24 штатов ввели режим ЧС на своей территории. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.