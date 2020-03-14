Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Эквадоре

ТАСС, 14 марта. Первая смерть от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа зафиксирована в Эквадоре. Об этом в пятницу сообщила министр здравоохранения южноамериканской страны Каталина Андрамуньо во время пресс-конференции в Кито.

"Сегодня умерла пациентка, которая была первой заражена коронавирусом", - заявила она. Трансляция выступления министра велась газетой El Comercio.

Андрамуньо пояснила, что причиной смерти 71-летней пациентки, которая находилась в больнице с 29 февраля, стала "дыхательная недостаточность", спровоцированной заболеванием. "Национальное правительство выражает свои соболезнования семье погибшей", - добавил она.

В четверг президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса. По последним данным, в стране инфицированы 23 человека.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.