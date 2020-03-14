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Распространение коронавируса нового типа

Въезд на Кипр для неаккредитованных иностранных граждан будет закрыт с 15 марта на 15 дней

НИКОСИЯ, 14 марта. /ТАСС/. Республика Кипр вводит с 15 марта 15-дневный запрет на въезд на свою территорию для неаккредитованных в этой стране иностранных граждан. Об этом заявил вечером в пятницу в телеобращении к нации президент островного государства Никос Анастасиадис, изложивший ряд новых мер по противодействию распространения на Кипре нового коронавируса..

"С 1 часа ночи (по кипрскому времени, 2:00 мск) 15 марта для начала в течение 15 дней будет запрещен въезд любому гражданину, независимо от национальности, который не принадлежит ни к одной из следующих категорий: кипрские граждане; люди, проживающие в Республике Кипр на легальных основаниях; граждане ЕС или граждане третьих стран, которые работают в Республике Кипр; граждане стран, которые уполномочены находиться на дипломатической службе или миссии в соответствии с двусторонними или международными конвенциями", - сказал глава государства.

Кроме того, правом на въезд в Республику Кипр продолжают обладать студенты, обучающиеся в кипрских вузах, и те иностранные граждане, у которых есть профессиональные обязательства, подтвержденные разрешением, которое выдает компетентное министерство, сказал Анастасиадис.

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КипрРаспространение коронавируса нового типа
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