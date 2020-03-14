Американцев обязали возвращаться из стран Европы только в определенные аэропорты

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Власти США опубликовали список из 13 аэропортов, в которые должны возвращаться американцы после поездок в европейские страны, а также Иран и Китай в связи с распространением коронавируса в мире. Перечень приводится в распространенном в пятницу заявлении исполняющего обязанности главы министерства внутренней безопасности Чеда Вулфа.

Эти меры принимаются "с целью помочь предотвратить распространение связанных с путешествиями случаев коронавируса" в стране. Ограничения касаются граждан США, лиц, законно получивших вид на постоянное жительство, а также ближайших членов их семей, которые возвращаются домой после поездки в страны Шенгенской зоны, а также Китай и Иран. Они должны прибывать в аэропорты штатов Вашингтон, Вирджиния, Гавайи, Джорджия, Иллинойс, Калифорния (два аэропорта), Массачусетс, Мичиган, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Техас и Флорида. Как пояснил Вулф, власти страны и авиаперевозчики будут стараться бесплатно перенаправить этих лиц в соответствующие аэропорты.

По прибытии пассажиры пройдут медицинский осмотр, получат последнюю информацию о коронавирусе. Им также будет рекомендовано следующие 14 дней не покидать своих домов.

Ограничения начинают действовать с 23:59 пятницы, 13 марта, по местному времени (06:59 мск субботы, 14 марта). Они не распространяются на граждан США, постоянных резидентов и членов их семей в возрасте до 21 года. В среду американский президент Дональд Трамп в связи с распространением нового коронавируса объявил о запрете на въезд в страну иностранцев, прибывающих из Европы, за исключением Великобритании.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.