СМИ: власти Колумбии депортируют подданного Испании за нарушение норм карантина

БОГОТА, 14 марта. /ТАСС/. Власти Колумбии готовятся депортировать подданного Испании, который нарушил норму карантина, покинув отель по прибытию в Боготу. Об этом в пятницу сообщила газета El Tiempo со ссылкой на колумбийскую миграционную службу.

"Сегодня утром (в пятницу) нам позвонили из одного из отелей и предупредили, что иностранец, подданный Испании, спустился на завтрак, а затем сел в такси, нарушив карантин", - рассказал собеседник газеты.

Отмечается, что представители миграционной службы немедленно выехали в отель, где позже задержали иностранца. Испанец был доставлен в столичный аэропорт Эль-Дорадо, откуда будет депортирован.

В среду власти Колумбии приняли решение ввести обязательный карантин для всех приезжающих в страну из Китая, Испании, Италии и Франции. Позже национальная администрация приняла решение объявить чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за угрозы распространения нового коронавируса, которое будет действовать до 30 мая. Первый случай заражения был зафиксирован в стране 6 марта, общее число заболевших на 13 марта - 13 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли, в РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.