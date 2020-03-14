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Распространение коронавируса нового типа

Президент Мексики запретил подчиненным комментировать ситуацию с коронавирусом

К настоящему времени в Мексике выявлено в общей сложности не менее 15 заразившихся новым коронавирусом

МЕХИКО, 14 марта. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор запретил своим подчиненным давать комментарии по ситуации с новым коронавирусом. Об этом говорится в соответствующем распоряжении за подписью министра общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо, сообщила в пятницу на своем сайте газета "Универсаль". Фотография документа оказалась в распоряжении ее редакции.

"Дано указание сохранять единственный канал коммуникации для распространения сведений о подготовке и рекомендаций, касающихся здравоохранения", - говорится в документе. Эту обязанность глава государства возложил на заместителя министра здравоохранения Уго Лопеса-Гателля.

К настоящему времени в Мексике выявлено в общей сложности не менее 15 заразившихся новым коронавирусом, число подозрительных случаев превышает 80. Лопес Обрадор 28 февраля призвал не сеять панику и заявил, что власти располагают необходимыми ресурсами для борьбы с распространением COVID-19.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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МексикаРаспространение коронавируса нового типа
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