AP: второй человек, посетивший резиденцию Трампа, заражен коронавирусом

ТАСС, 14 марта. Коронавирус нового типа обнаружен у второго человека, посетившего 8 марта резиденцию президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). Об этом сообщило в пятницу агентство AP со ссылкой на неназванного представителя республиканской партии США.

Как сообщает агентство, зараженный посещал мероприятие по сбору средств, проходившее в частной резиденции хозяина Белого дома. Подробности о личности зараженного гостя агентство не приводит.

Накануне стало известно о том, что у главы пресс-службы президента Бразилии Жаира Болсонару Фабио Вайнгартена, который входил в состав делегации, вернувшейся в ночь на среду из Майами и посещавшей Мар-а-Лаго, выявлены симптомы респираторного заболевания, которое, как позже выяснили, было вызвано коронавирусом. Сообщалось также, что в поездке он находился рядом с президентом и непосредственно контактировал с ним. Кроме того, в минувшую субботу чиновник разместил у себя в Instagram фото, на котором он стоит рядом с Трампом и вице-президентом Майком Пенсом. Чиновник был помещен на карантин, а Болсонару, которому 21 марта исполняется 65 лет, и члены его делегации, в том числе министры обороны, госбезопасности и энергетики, сдали анализы на коронавирус. Впоследствии подозрения на коронавирус у Болсонару не подтвердились.

В пятницу Трамп на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса нового типа. Кроме того, американский лидер заявил, что, "вероятнее всего", в скором времени пройдет тест на коронавирус.

По данным телекомпании Си-эн-эн, число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 1920, умер 41 человек. Власти 24 штатов ввели режим ЧС на своей территории. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли.