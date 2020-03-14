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Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее превысило 8 тыс.

72 человека умерли

ТАСС, 14 марта. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло на 107 и достигло 8086, включая 72 летальных исхода. Об этом в субботу сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны. Ранее ведомство информировало о 7979 инфицированных и 67 умерших.

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По данным южнокорейских медиков, из больниц было отпущено 204 выздоровевших пациента, всего с начала распространения коронавируса нового типа в Южной Кореи выздоровели 714 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли, в РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.

 

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Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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