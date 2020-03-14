Мнучин: план помощи жителям США в свете распространения коронавируса согласован

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Американская администрация достигла договоренности со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) относительно программы смягчения последствий распространения коронавируса в стране. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала Fox News министр финансов США Стив Мнучин.

"У нас есть соглашение, в котором отражается то, о чем говорил президент [США Дональд Трамп] вечером [в среду]. Он добивается того, чтобы мы справились с коронавирусом, чтобы люди, которые должны оставаться дома на карантине <...>, не были лишены компенсации", - отметил министр.

"Разумеется, мы ожидаем, что более крупные корпорации возьмут на себя эти затраты", - пояснил он. Глава Минфина США добавил, что администрация также добивается предоставления американцам возможности проходить бесплатное медицинское обследование для выяснения того, заражены ли они коронавирусом.

Пелоси в пятницу тоже заявила, что соглашение достигнуто. По ее словам, "в скором времени" конгрессмены примут соответствующий законопроект. Ожидается, что голосование в Палате представителей по данной инициативе состоится в течение нескольких часов, а в Сенате - на следующей неделе.

В рамках программы из бюджета, как ожидается, будут выделены десятки миллиардов долларов на оказание помощи миллионам американцев, которым вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания причинила ущерб. Законопроект призван смягчить некоторые экономические трудности, предоставив финансовую помощь тем, кто в наибольшей степени пострадал от кризиса, включая пособия по безработице. Будут выделены деньги на оплачиваемый отпуск по болезни, а средства на отпуск по семейным обстоятельствам будут увеличены. Инициатива также обеспечит каждого американца правом на бесплатное обследование на выявление коронавируса, даже если у него нет страховки.